Las declaraciones de un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos están dando la vuelta al mundo. Afirma que se han encontrado "restos biológicos no humanos" y que esto podría suponer la llegada de extraterrestres al planeta Tierra. Joaquín Prat se pronuncia al respecto.

"No os estáis tomando en serio esta cuestión. Hay cuentas de redes sociales que son espectaculares y evidencia la existencia de vida extraterrestre" , comenta Joaquín. El programa muestra solo las oficiales y Prat responde: "Claro, son las oficiales las que no quieren que veáis, porque son las que existen".

Más tarde, vuelve a pronunciarse: "Con la de problemas que tenemos en la Tierra... Me suspenden el programa (bromea). Respeto vuestras reservas por vuestro puro razonamiento. Es una cuestión de creencia. No me tires de la lengua prefiero decir lo que pienso", añade el presentador antes de cambiar de tema.