Ábalos no se libra del ‘Delcy Gate’ y ataca a la oposición con el 11-M

El ‘Delcy Gate’ continúa, ayer la oposición no perdía la oportunidad de volver a recordar a Ábalos su encuentro, Andrés Lorite, diputado del PP: “Ha demostrado que no dice una verdad por equivocación, no puede permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio”. Y esto no quedó aquí, la mejor defensa del Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana fue el ataque: “¿Ustedes hablan de la mentira? ¿El partido de la mentira, que nos hizo creer a toda España y al mundo que el peor atentado que ha tenido España lo hizo ETA? Para salvarse”.