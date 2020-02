Abascal, sobre Ortega Smith disparando un fusil: “Dispararon más políticos de otros partidos y solo ha salido él”

Santiago Abascal ha querido sacar la cara por su compañero de partido Ortega Smith, el cual fue captado por mientras disparaba un fusil en un curso de defensa del Ejercito de Tierra. En un primer lugar ha querido dejar claro que no fue Javier el que filtró el vídeo: “Han colgado sus imágenes sin su permiso”. Además ha hablado de que no solo fue Ortega Smith el que disparó, sino que habían otros políticos: “Dispararos más políticos de otros partidos y solo ha salido él”. El líder de Vox se queja de estos ataques continuos por parte de la prensa, con el ejemplo de este caso, por como siempre salen imágenes de ellos, mientras que del resto de políticos no muestran nada. “Nos han atacado y caricaturizado”, comentaba el líder de Vox con respecto al trato que reciben de la prensa.