La abogada de la madre que denunció a su expareja por dejar a sus hijos demasiado tiempo con sus abuelos: "Hay que ser consciente del tiempo que se tiene"

"Los niños estaban estupendamente con los abuelos, eso no lo ponemos en duda, pero ellos no son los encargados de la custodia de los menores. Uno tiene que ser consecuente con el tiempo que tiene. No hay que obcecarse con solicitar la custodia compartida", ha comentado. La madre denunció al padre, que tenía la custodia compartida, después de contratar a un detective que ha controlado el tiempo que el progenitor pasaba con sus hijos.