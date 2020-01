Melecio Castaño, abogado de los jóvenes afganos: “No he necesitado hablar con ellos para saber que la denuncia es falsa”

La denuncia que tres hermanas americanas pusieron tras presuntamente haber sido agredidas sexualmente por tres jóvenes afganos ha resultado ser totalmente falsa. El abogado de estos tres jóvenes habla de que estos aún siguen investigados y que no pueden abandonar el país. Las cámaras y testigos contradicen en todo momento la versión de estas tres chicas, además el abogado dice que confió en sus clientes: “No he necesitado hablar con ellos para saber que la denuncia es falsa”. Para el abogado, la versión de las chicas no se corresponde con la realidad, y que simplemente querían cobrar la póliza del seguro de agresión sexual que habían contratado en Estados Unidos.