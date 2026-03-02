Carlos Lozano aclara si existe la posibilidad de reconciliarse con Mónica Hoyos

Ana Carrillo 02 MAR 2026 - 20:53h.

Carlos Lozano le ha confesado a Anita Williams y a Gloria González si quiere darle una nueva oportunidad al amor con Mónica Hoyos

Ya solo quedan tres habitantes en la casa de Tres Cantos tras la salida de Juanpi Vega en la semifinal de la cuarta edición de 'GH DÚO': Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González, que compiten por hacerse con el maletín y ganar el puesto de ganador o ganadora, tomando así el testigo de Marieta, la ganadora de la tercera edición.

Han comido los tres juntos y Anita ha comentado: "Tendremos que hacer una fiesta de despedida para don Carlos que mañana se casa con tía Belén". Gloria pensaba que, en vez de hablar de Belén Rodríguez, estaba hablando de Cristina Piaget y ha apostillado: "Carlos no aguanta esa intensidad que tiene ella".

Al hablar de amor, las chicas le han preguntado por la posibilidad de que se reconcilie con Mónica Hoyos, la madre de su hija Luna. Tanto Anita como Gloria le han confesado que les encantaría que le dieran una nueva oportunidad a su amor y el presentador les ha explicado que a "todo el mundo" les gustaría volver a verlos juntos.

"La quiero con locura", les ha reconocido Carlos, que no cree que sea posible que le den una nueva oportunidad a su relación y les ha dado las razones por las que lo piensa, ¡dale al play al vídeo que encabeza el artículo para conocer sus explicaciones!

