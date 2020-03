Obligaciones de cuarentena: Las escaleras no son para hacer deporte y el ascensor se coge de uno en uno

La respuesta es no. Las escaleras no son para hacer deporte y no se puede salir a la terraza comunitaria a tomar el sol. Las zonas comunes de las urbanizaciones, como piscina, pista de pádel y parque infantil, deberían estar precintadas. Además, al igual que en un coche solo puede ir una persona, lo mismo pasa con el ascensor: hay que cogerlo de uno en uno.