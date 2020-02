Joaquín Prat, sobre la relación de Adara y Gianmarco: “Van a durar de aquí al parking”

Adara se mostró molesta ayer en el plató de ‘El Tiempo del descuento’ por el acercamiento del Maestro Joao a Gianmarco. La ganadora de ‘GH VIP’ dice que no ve con buenos ojos las caricias y cariños que el Maestro Joao hace al italiano. Los colaboradores no entienden esta reacción de Adara, siendo amiga del Maestro y sabiendo que siempre han tenido esa relación. Joaquín Prat por su parte no ve ningún futuro a la pareja tras ver como el italiano leía la cara de ella. “Van a durar de aquí al parking”, comenta el presentador, que cree que una vez se apaguen los focos la relación se acabará.