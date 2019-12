El último debate de ‘GH VIP’ ha dejado un gran momento en el que parece que Gianmarco hace una cobra a Adara, algo que el italiano no ha tardado en desmentir: “No he querido forzar la situación”, explica el italiano. Además Gianmarco dice que la primera que no quería un beso era Adara. El encuentro entre ambos fue frío, donde Adara mostró su desconfianza por el italiano.