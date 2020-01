Alba Carrillo, sobre Adara: “Yo me crei la historia, me ha vendido muchos cuentos”

Alba Carrillo ha atacado duramente a sus excompañeros de ‘GH VIP’ Mila, Adara, Antonio David y Gianmarco. La modelo ya se autoproclamó como ganadora moral de la edición, algo que Adara no tardó en responder de malas maneras. Tras esto Alba a calificado de mentiras toda la trama amorosa de la ganadora: “Yo me crei la historia, me han vendido muchos cuentos”. Tras esto, los colaboradores no entienden la actitud de la modelo y su forma de atacar, en especial a Adara, como ha dicho Antonio Rossi: “Alba Carrillo ha estado muy desacertada atacando a Adara”.