Alberto Núñez Feijóo: "Votar a partidos como VOX es romper lo que ya estaba unido"

A la hora de explicar los datos tan desastrosos del PP en el País Vasco no ha podido evitar hablar de lo importante que es no fragmentar la derecha: "El PNV ha crecido, Vox se mete en el parlamento... si el centro derecha no nacionalista se fragmenta, lo único que hacemos es perjudicarnos". Luego, ha puesto el ejemplo de su comunidad: "En Galicia el centro-derecha se ha mantenido unido, sino yo no sería presidente".