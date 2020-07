Núñez Feijóo, sobre dar el salto a la política nacional: "Mi objetivo es acabar esta legislatura en Galicia"

Ana Terradillos ha sido muy directa: "¿Es un triundo de Feijóo o es un triunfo 'popular'?". El presidente ha sabido esquivar la pregunta y ha sido muy claro: "Este triunfo es de Galicia, conseguir el 48% de los votos es porque los gallegos han interpretado que lo mejor es hacer política útil". " Galicia se diferencia del resto de España en que vemos que hay cosas que no funcionan y las cosas que no funcionan no las queremos en nuestra tierra. ", explica contundente.

¿Por qué no sustituyó a Rajoy?

En ese momento yo era el presidente y mi partido realizó un Congreso durante 10 días. Yo no voy a dejar una presidencia de una comunidad autónoma que me había costado mucho, y que además a los gallegos le debía todo, no podía hacer las maletas y así lo interpreté. No di el paso por esa simple razón".