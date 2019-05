Lequio, sobre los gemidos de Violeta: "Me ponen cachondo"

Fabio y Violeta han protagonizado la noche más ardiente de ' Supervivientes 2019 '. La pareja disfruto de una cena romántica y se dejó llevar por la pasión. Tras ver las imágenes Alessandro Lequio ha hecho una confesión que no ha dejado indiferente a ninguno de los colaboradores: "A lo mejor han sido los chillidos, es chillona la chica, los gemidos me encantan, me ponen cachondo", ha revelado el tertuliano. "¿Y por qué hablamos de los gemidos de ella?", ha preguntado Joaquín Prat. "Porque a mí lo que me ponen son los gemidos de una chica, no los gemidos de un tío, que quieres que te diga", ha respondido él.