Pedro Jiménez 19 DIC 2025 - 17:06h.

'El tiempo justo' ha mostrado en primicia una última hora que va a causar gran revuelo en los próximos días: las primeras imágenes de Olga Moreno y Agustín juntos. Y es que llevamos toda la semana con los rumores de si han roto o no. Pues bien, el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat ha podido hablar con ellos para salir de dudas. Hay que recordar que todo esto viene después de que hace apenas 48 horas, Agustín Etienne pronunciase sus primeras palabras en 'VAV' tras las lágrimas de Olga Moreno en 'El tiempo justo'.

Olga Moreno ha señalado que "todo bien", mientras que Agustín ha pronunciado unas palabras muy parecidas a las de segunda mujer de Antonio David Flores y exconcursante de 'Supervivientes', asegurando que también "muy bien".

Las reacciones se suceden en el plató de 'El tiempo justo'

En el plató de 'El tiempo justo', las reacciones entre los colaboradores se han sucedido, con un Joaquín Prat asegurando que "si es para desmentir los rumores de crisis", no han aprovechado mucho esta circunstancia, además de recordar que a nivel profesional, esta pareja de televisivos son representante y representada.

Leticia Requejo, por su parte, ha apuntado que le llama mucho la atención la "frialdad de las imágenes": "No hay ningún tipo de comunciación entre ellos a pesar de que la relación profesional siga. No hay gestos ni ningún tipo de afectividad, más allá de la de ser pillados. Y han perdido una vez más la oportunidad perfecta, de nuevo, de si quieren cortar los rumores de crisis y ruptura, hacerlo".