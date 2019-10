Una amiga de Dana cuenta un episodio violento de Sergio: “Me dijo que la intentó matar, y que pudo salir corriendo”

Una amiga de Dana ha dado su testimonio sobre un suceso que ocurrió tres meses antes de que desapareciera Dana. Dana habló con está amiga contándole que Sergio le había dado una brutal paliza de la cual pudo escapar corriendo, pero que temió por su vida: “¡Sí, sí, me ha intentado matar!, y yo le dije ¿Qué has hecho?, Yo me pude escapar, menos mal que pude salir corriendo y pedí ayuda a un coche en mitad de la carretera”.