Un amigo de la víctima de Pozoblanco: “Me llamó y me dijo ‘me han violado’, se hizo un silencio y me colgó”

Dos amigos de la víctima de ‘La Manada’ en Pozoblanco han hablado sobre los hechos que ocurrieron esa noche, la cual empezó como una noche cualquiera: “Ella dijo que se volvía con los chavales que había conocido” . Durante la declaración, esta amiga ha dejado claro que la víctima había bebido, pero no iba mal: “Habíamos bebido, pero ella no estaba mal ni en malas condiciones” .

Fue al día siguiente, cuando la víctima decidió llamar a un amigo para contarlo parte de lo ocurrido: “Me llamó y me dijo ‘me han violado’, se hizo un silencio y me colgó”. Este amigo le dijo que denunciara, pero esta se negó debido a la vergüenza que sentía. Este amigo también ha contado como echaron a su amiga del coche: “Ella dijo por el grupo que el chico con el que se fue que la había echado a patadas del coche de malas maneras”. Además, ambos amigos han declarado que la chica no iba con la ropa rota cuando se fue con ellos, y al día siguiente cuando se despertó, tenía el vestido desgarrado.