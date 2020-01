Ana Rosa explota contra Antonio Maestre: “Tú no me vas a decir a mí cómo dirijo esta mesa”

Ana Rosa ha tenido que acabar interviniendo en una discusión entre Antonio Maestre e Isabel San Sebastián, la cual comenzaba por el significado del pin con forma de triángulo que llevó Alberto Garzón y Pablo Iglesias, y que el mismo Antonio Maestre llevaba puesto en ese momento. Ana Rosa ha tenido que levantar la voz debido a que no paraban de interrumpirse ambos colaboradores, y Antonio Maestre le ha dicho que debería haber callado a Isabel, algo que a Ana Rosa no le ha sentado bien: “Tú no me vas a decir a mí cómo dirijo esta mesa”. La presentadora se ha mostrado molesta por el hecho de que se estuvieran pisando uno al otro y no se escuchara nada.