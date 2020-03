Ana Rosa llama a la calma ante las largas colas en los supermercados: "No vamos a morirnos de hambre"

La crisis del coronavirus y las últimas medidas tomadas por el Gobierno han hecho que mucha gente entre en pánico y se lancen a arrasar los supermercados de buena parte de España. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con una de las personas que este martes a primera hora ha hecho una larga cola para ampliar su despensa y la propia presentadora ha querido llamar a la calma a toda la gente que se preocupa por una posible falta de abastecimiento en los supermercados: "Tranquilidad porque Madrid no va a estar desabastecido en ningún momento. Si no hay de algo, pues habrá otra cosa parecida. Todos tenemos una despensa y no nos vamos a morir de hambre"