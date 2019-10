Ana Rosa manda un mensaje a sus 'haters': "No os molestéis, no leo los mensajes de Twitter"

Tras las imágenes de las agresiones físicas que se produjeron ayer durante la manifestación del aniversario del 1-O, los colaboradores han condenado todas las agresiones, pero Ana Rosa ha ido más allá y ha hablado de la cantidad de agresiones verbales que recibe diariamente por Twitter: "No os molestéis, que no leo los mensajes de Twitter". Con esto la presentadora ha querido manifestar que las agresiones no son siempre físicas, sino que hay mucha gente que se dedica a insultar por las redes sociales.