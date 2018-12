El mensaje de Ana Rosa por el asesinato de Laura Luelmo: “Las mujeres no queremos vivir con miedo”

"Quiero salir a correr para ser libre y no correr por miedo, no quiero quedar en grupo cuando hago running para sentirme segura, no quiero llamar por teléfono o poner un whatsapp cuando llego a casa para informar que nadie me ha atracado, no quiero pedir al taxista que espere en la puerta del portal hasta que esté dentro, no quiere ir siempre por calles transitadas para poder pedir socorro si me asaltan, no quiero entrar en pánico si noto unos pasos que me persiguen, no quiero tener terror ante la mirada de un vecino como Bernardo Montoya, el hombre que según los investigadores mató a Laura Luelmo. Es un miedo fundado ante una mirada que asusta, las mujeres no queremos vivir con miedo, queremos ser libres. Laura quería ser libre".