Una experta futuróloga desvela en '¡Vaya Fama!' cuál será el Gordo de la Lotería de Navidad, que tendrá lugar mañana 22 de diciembre.

Los mensajes ocultos de la inesperada felicitación navideña de Isabel Pantoja

Todo está ya preparado en el Salón de la Lotería de Navidad para celebrar, como cada año, el sorteo más antiguo del mundo. En la víspera de este emocionante día, en el que algunos pocos afortunados podrían convertirse en millonarios, '¡Vaya Fama!' contacta con una inminencia en la futurología, Maribel Cecilio, para dar un pequeño empujoncito a sus espectadores. ¿Cuál va a ser el número del Gordo? ¡Nuestra vidente predice los tres últimos dígitos!

Mañana, 22 de diciembre, se celebra en nuestro país una de las tradiciones más esperadas de cada año, la Lotería de Navidad. Un evento que lleva preparándose desde hace semanas. Como hemos podido conocer gracias a una reportera de nuestro programa, que se encontraba en las instalaciones donde en horas se celebrará este importante sorteo, los bombos llegaron hace 10 días y desde entonces llevan bajo custodia las 24 horas del día a 16 metros bajo tierra.

Los bombos, que están perfectamente vigilados para que nadie puede acercarse a ellos ni alterar el sorteo, están ya llenos de todas las bolas con las que mañana los niños de San Ildefondo, quienes llevan preparándose durante semanas para este momento tan especial, repartirán suerte. El bombo más grande, correspondiente a los números, contiene exactamente 100.000 bolas, mientras que el pequeño, que corresponde a cada premio, contiene 1.807 bolas.

¡Descubre cuál será el Gordo de la Lotería de Navidad!

Una experta futuróloga desvelaba en el programa de las mañanas de los fines de semana de Telecinco, la información más deseada del momento, el número del ansiado Gordo de la Lotería de Navidad. Solo para nuestros telespectadores, la vidente, Maribel Cecilio, compartía los tres últimos dígitos del premio más cuantioso de este sorteo navideño. ¡Descúbrelo en el vídeo!