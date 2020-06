Ana Rosa: "Si hiciesen una prueba de nivel para entrar en el Parlamento, se quedaría medio vacío"

Una vez más, la mañana de este jueves en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados ha sido muy tensa. La diputada de Vox, Macarena Olona y la Ministra de Igualdad, Irene Montero, intercambiaban una serie de duros reproches que no han dejado indiferente a nadie. Olona pidió disolver "el ministerio de igual da" y la diputada de Unidas Podemos ha respondido que de Vox "no he escuchado ni una sola propuesta".