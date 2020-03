Ana Rosa le saca el lado positivo a todas las cancelaciones de fiestas populares: "Este año me cojo las vacaciones en septiembre"

Después de conocer que los Juegos Olímpicos de Japón se han aplazado al año 2021, algo que muchos deportistas habían estado pidiendo durantes las últimas semanas, Ana Rosa Quintana ha querido sacarle el lado positivo a todo lo que está pasando por culpa de la pandemia de coronavirus: "Esto es durísimo y no podemos dejar de pensar en la gente hospitalizada y en la gente que ha perdido a sus familiares. Pero ¿os imagináis lo qué va a ser septiembre con las Fallas de Valencia, la Seman Santa, la Feria de Abri... Yo no voy a poder venir a trabajar ningún día. Este año me cojo las vacaciones en septiembre", ha bromeado tratando de hacer un paréntesis a tantas noticias malas.