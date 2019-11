Miguel Ángel Nicolás: “El encuentro entre Rocío y Antonio David me pareció súper aburrido”

Antonio David le ganó el pulso a Hugo Castejón y logró no salir expulsado de la casa de ‘GH VIP’. Ambos nominados pudieron disfrutar de las visitas de familiares, Hugo de su padre y Antonio David de su hija Rocío. De este segundo encuentro, Miguel Ángel Nicolás ha sido muy crítico: “El encuentro de Rocío y Antonio David no me gustó, me pareció muy aburrido, no me trasmitió nada”. El resto de colaboradores creen que Antonio David se ha mantenido dentro de la casa por la imagen de su hija Rocío, la cual dio apoyo a su padre durante su encuentro.