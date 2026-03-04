Lorena Romera 04 MAR 2026 - 11:34h.

Irene Rosales, que concederá una entrevista en '¡De Viernes!' para hablar sobre las infidelidades que sufrió durante su matrimonio, ha aclarado cómo es verdaderamente la relación de sus hijas con Lola García, novia de Kiko Rivera. La que fuera concursante de 'GH DÚO' se ha mostrado tajante frente a los medios de comunicación cuando le han preguntado por la bailarina sevillana. Todo surge a raíz de la presunta discusión telefónica que habría mantenido con el dj, que habría "designado a su pareja" para buscar a las niñas del colegio. Un desencuentro sobre el que también ha ofrecido nuevos detalles.

Algo molesta, asegurando que lleva aclarándolo "tres días", la de Ginés, de 34 años, ha asegurado que "es mentira", refiriéndose a esa presunta discusión con su exmarido. "Es totalmente mentira. Yo, de verdad, que no me lo explico. La noticia es mentira y todos los detalles que se están dando son todavía más falsos. Lo desmiento rotundamente desde el minuto uno que salió la noticia", ha subrayado.

Cuando le preguntan por Lola García, que habría sido motivo por el que habría saltado esta discusión, Irene Rosales señala que "imagina que sí", que será una chica estupenda. "No la conozco, pero mis hijas están encantadas así que estupendo. Estamos todos muy bien y todos felices", ha expresado la influencer, hablando de la relación de Ana y Carlota con la nueva pareja de Kiko Rivera.

Pese a esta postura que parece apuntar a un intento de acercar posturas por parte de la sevillana, el director de 'Lecturas', Luis Pliego, aseguraba hace unas horas en 'El tiempo justo' que el buen rollo con el hijo de Isabel Pantoja se habría esfumado por completo. El motivo sería la custodia de las hijas que tienen en común. Se apunta a que el cantante habría "dinamitado el acuerdo que tenían pactado, de visitas y fines de semana". Una decisión con la que Irene Rosales no estaría de acuerdo y que podría apuntar a un "divorcio contencioso".