La tía de Cristian, el niño asesinado en Beniel: “Él no quería ir con su padre y nadie lo escuchó”

El pasado jueves en Beniel, David asesinó a su hijo Cristian de 11 años y después se ahorcó. Llevaba dos años separado de la madre y tenía una orden de alejamiento de 100 metros. La familia ha quedado destrozada, ya que no entienden que las autoridades no hayan hecho más para evitar llegar a esta situación.

‘El Programa del Verano’ ha hablado con la tía y la madrina de Cristian, las cuales aún no entienden lo que ha ocurrido. En un primer lugar, la tía del niño ha dejado claro que el niño no quería en ningún momento ir con su padre. “Él no quería ir”, comentaba su tía, que tampoco entiende que las autoridades dejaran que el hijo visitara a su padre teniendo éste una orden de alejamiento con la madre.

Por otro lado, el mayor de los hijos que tiene 17 años ya no visitaba a su padre, ya que uno de los motivos por los que ya no quería ir con su padre era por la obsesión de éste con la madre. “Ya no querían ir con su padre porque siempre les preguntaba por su madre”, comenta la madrina. Pero lo que de verdad les indigna es la indiferencia de las instituciones que no hicieron nada por evitar la situación. Por otro lado, la familia ha querido agradecer todo el apoyo recibido por parte de la ciudadanía, y piden que se debe mejorar el sistema para evitar que ocurran sucesos como éste.