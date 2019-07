"La Guardia Civil dijo que nos vigilarían a mí y al niño": habla la madre del niño asesinado en Beniel

Está destrozada porque ha perdido a su hijo Cristian, de 11 años. La madre del niño asesinado por su padre en Beniel, Murcia, cuenta que su ex llegó desde Cartagena y se hacía llamar 'El Cartagenero'. Era bromista y la enamoró. Se casaron y tuvieron dos hijos. Con la crisis, él pasó de la construcción al campo y de allí al paro. Cada vez estaba más deprimido y obsesionado con ella. Hace dos años y medio, ella se marchó, pero la situación empeoró.

"No podía ni tomarme un café. Se presentaba en mi casa a cualquier hora, incluso a las 6 de la mañana y me seguía por el pueblo", cuenta la madre en 'El Español'. En un juicio rápido, su ex fue condenado por un delito de coacciones y se le impuso una orden de alejamiento de 100 metros de distancia.