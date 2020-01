La subida del salario mínimo supone una gran preocupación para los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, que no sabrían cómo afrontar dicha subida. Lorenzo Amor, presidente de la ATA, ha manifestado que 7 de cada 10 autónomos creen que la subida del salario les perjudicaría: “Esto no perjudica a las grandes empresas, sino al autónomo”. Lorenzo ha hablado de que el gobierno no piensa en los pequeños autónomos, que son los que realmente se ven afectados por dicha subida.