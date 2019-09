Antonio Rossi, sobre la boda de Belén Esteban por la Iglesia: “Ella va a pedir y pagar la nulidad matrimonial”

Belén Esteban dio a conocer el pasado fin de semana que si marido, Miguel, le había pedido casarse de nuevo con ella, pero esta vez por la Iglesia. Para ello Belén debe de pedir la nulidad matrimonial de su anterior matrimonio con Fran. Los colaboradores creen que no le costará mucho pedir esta nulidad, por las características de su anterior matrimonio. “Belén va a pedir y pagar la nulidad, no creo que Fran ponga algún impedimento”, comenta Antonio Rossi, con el que coinciden varios colaboradores, que cree que el único obstáculo sería Fran, pero no creen que este ponga muchos impedimentos.