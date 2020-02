Los 'coronabulos' : las mentiras que circulan sin control del coronavirus

No es la primera vez que pasa, cuando hay una noticia genera preocupación general muchos bulos y esto no ha sido menos con el coronavirus.

Algunos de los bulos y mentiras que están circulando sin control sobre este virus son de carácter sanitario, por ejemplo, se está diciendo que los antibióticos son eficaces para terminar con esta preocupación y no es así, los antibióticos solo sirven para acabar con las bacterias. Otra de las cuestiones que se están propagando es que la tos puede lanzar el virus hasta 8 metros y no, como mucho puede desplazarse un metro. Una cuestión más es que se puede reutilizar o esterilizar unas mascarillas que ha estado contaminada y esto no es así, solo dura 24 horas.

Otro de los tipos de bulos sobre el coronavirus son de tipo ambiental, el primero de ellos es que el frío puede matar el virus y eso no es así, porque la temperatura del cuerpo no varía. Otro de ellos es que con el calor habrá menos contagios y tampoco es así, las condiciones climáticas no deberían afectar en el contagio o no contagio.