El maquillador de Pantoja habla de su cambio de imagen: "No nos inspiramos en divas internacionales"

Isabel Pantoja ha dejado a todo el mundo sorprendido con su cambio de imagen. Muchos han comparado a la cantante de 'Marinero de luces' con Cher o Beyoncé. Sin embargo, su maquillador Alberto Ugarte asegura que no se han inspirado en ellas. "Me llena de orgullo que digan que nos inspiramos en grandes divas internacionales, pero no es así. El pelo afro con rizo pequeño se lo pusimos porque va a ser la tendencia de 2020", explica.