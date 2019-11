El cara a cara entre la propietaria y la hija del okupa de Santurce: "No digas cosas que no son verdad"

"Mi padre no ha entregado las dos viviendas por miedo, sino por la tranquilidad en el barrio”, ha comentado Antonia. Por su parte, la propietaria ha dicho que se encuentra en shock. "No le deseo lo que he pasado estos meses a nadie, me están devolviendo algo que no me tenían que hacer quitado". Durante este cara a cara, se ha producido algún momento de tensión, como cuando la hija de los okupas ha asegurando que no conocían a la propietaria. "No digas cosas que no son verdad", ha respondido ella.