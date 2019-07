Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP: “Sánchez fracasó en la investidura, caudillismo es lo suyo”

Por otro lado, la nueva portavoz ha hablado sobre la situación de los otros partidos, en referencia a Pedro Sánchez y el Partido Socialista, de los cuales creen que han fracasado tras no poder formar gobierno. “Sánchez fracasó en la investidura, caudillismo es lo suyo”, comenta la portavoz, que niega que en su partido exista un caudillismo, al contrario de lo que se ve en el Partido Socialista. “Caudillismo el de Sánchez que quiere que nos abstengamos por su cara bonita”, matizaba Cayetana, que dice que no van a regalar su voto al PSOE ya que no pueden confiar en Sánchez.