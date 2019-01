Exclusiva | Primera entrevista de 'El rey del cachopo': “Soy inocente y lo probaré”

sin embargo, el cocinero no ha parecido darle ningún tipo de importancia a este asunto. "Es una estupidez, es una absoluta tontería de mi ex que va a ser archivada", ha explicado a la reportera Noelia Otero.

Desde el furgón que le trasportaba de nuevo a prisión, el acusado ha hablado de su vida en la cárcel, contando que pidió ser cocinero para otros presos. "No me han dejado ser cocinero como a mí me gustaría", ha confesado.