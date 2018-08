Nueva crisis entre Chabelita y Omar por llamar "rata" a su amiga Aneth

"Tuvimos una pequeña complicación, pero estamos hablando y vamos a ver lo que pasa. A mí me gusta tener una relación estable más que un rollete porque soy un chico serio y me gustan las cosas bien hechas", dice Omar. Durante la entrevista, el rapero aprovecha para alardear de lo bien que le va al mostrar un talón de más de 7.000 euros por su última actuación mientras sus compañeros le animan a que pida matrimonio a la hija de Isabel Pantoja.

Sin embargo, la pareja se enfrenta ahora a otro problema. Omar no soporta a Aneth, la amiga de Chabelita que comió recientemente con Isabel Pantoja , y no tiene reparo en hacer público lo que piensa de ella. "No se merece mi respeto ni mi amistad ni nada. Es una rata".

A Chabelita no le han gustada nada estas declaraciones y así se lo ha hecho saber a este programa: "Me ha sorprendido mucho que diga esas cosas porque yo no he dicho nada de sus amigos".