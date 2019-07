Ignacio Aguado: “Vox sigue en el bloqueo por el bloqueo, no sabemos lo que quieren”

Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, no entiende cual es la táctica de Vox. “Llevamos diez días sin ningún tipo de avance”, comenta Ignacio Aguado, el cual no entiende esta postura de Vox, a los que acusa de que cada semana quieren algo diferente. “Una semana dicen que no quieren ser parte del gobierno, pero la siguiente sí”, comenta Aguado. El candidato de Ciudadanos no entiende que es lo que quiere el partido de Santiago Abascal, ya que parece que su mayor interés es conseguir una foto a tres.