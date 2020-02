Los consejos de Amador Mohedano a sus sobrina Rocío Flores de cara a 'SV': "Ármate de valor y de paciencia"

Consejeros para 'Supervivientes' no le faltan a Rocío Flores. Tiene a su tío Amador, a su tía Rosa y a su tía Gloria Camila. Esta vez ha sido Amador Mohedano el encargado de darle consejos de cara a su paso por la isla: "Como hablo con ellas todos los días, cuando ya me confirmó ella que iba a ir le dije... ármate de paciencia, ve muy mentalizada. Procura buscar algo que te distraiga durante el día, igual que yo hacía las cucharitas que me tiraba tres horas. Es un aliciente porque sino te quedas ahí nada más que broncas y peleas"