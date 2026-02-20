Antía Troncoso 20 FEB 2026 - 03:05h.

El bailaor y exconcursante de la presente edición de 'GH DÚO' ha abandonado el plató durante la entrada de Cristina Piaget

¡Cristina Piaget es expulsada de 'GH DÚO'! Las rotundas palabras de Jorge Javier a la modelo tras su expulsión: "Eres el personaje revelación"

Cristina Piaget se convertía esta noche en la nueva expulsada de 'GH DÚO'. Sin lugar a dudas, la modelo ha sido una de las grandes protagonistas de esta edición del reality. Y es que, desde el primer momento, la concursante ha estado en el punto de mira de todos sus compañeros, protagonizando numerosos y acalorados enfrentamientos contra la gran mayoría de la casa.

Durante su paso por el reality, Cristina Piaget se ha caracterizado por su fuerte carácter y su personalidad conflictiva, lo que le ha llevado a hacerse con muchos enemigos dentro de la casa de Tres Cantos, que semana tras semana han estado nominándola. Hasta ahora, la modelo y actriz había conseguido salir airosa de sus numerosas nominaciones, pero esta noche la audiencia decidía expulsarla definitivamente.

En la casa, los concursantes, a excepción de Carlos Lozano, reaccionaban muy felices el resultado de la expulsión, puesto que para ellos la salida de Cristina Piaget era toda una victoria. También, desde plató, varios de los exconcursante han celebrado la eliminación de Cristina, entre ellos Antonio Canales.

Antonio Canales abandona el plató durante la entrada de Cristina Piaget

Antes de finalizar la gala, Jorge Javier anunciaba la gran entrada a plató de Cristina: "Desde el primer día se convirtió en una de las grandes protagonistas. Nos ha mostrado todas sus facetas (...) Ha tenido a todos en contra, pero hasta ahora había contado con vuestro apoyo. A partir de hoy, su paso por la casa formará parte de la historia de este concurso. La puerta de 'Gran Hermano' se abre para recibir al personaje revelación, Cristina Piaget".

Era justo en este momento, cuando el cantaor y exconcursante de la presente edición de 'GH DÚO', Antonio Canales, que se encontraba sentado en uno de los sofás del plató, situado muy cerca de la puerta por la que iba a entrar Cristina Piaget, sorprendía al tomar la drástica decisión de marcharse del plató antes de que su compañera de reality cruzase la puerta. ¡No te pierdas el momentazo!