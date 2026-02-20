Supervivientes 20 FEB 2026 - 01:11h.

Compartir







Maica Benedicto ha sido anunciada como nueva concursante de 'Supervivientes 2026' durante la gala de 'GH DÚO' que ha tenido lugar este jueves en Telecinco. La modelo, una auténtica "bestia televisiva", ha protagonizado un bonito reencuentro con Jorge Javier Vázquez, con quien al salir de la caja en donde se encontraba se ha abrazado de manera muy emotiva con el presentador: "¡Esto es un sueño!", ha exclamado Jorge Javier Vázquez.

El aclamo del público ha sido total ante una concursante que regresa a un reality tras haber ganado la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' en Mitele PLUS y haber participado en 'Gran Hermano 19' y 'GH DÚO', cambiando la convivencia por la supervivencia. La modelo ha mostrado su emoción ante un reto como este y Jorge Javier le ha recordado que se encontrará "un montón de bichos en 'Supervivientes'": "Yo tengo mis estrategias...", ha dicho Maica.

La pregunta de Jorge Javier Vázquez a Maica Benedicto

Antes de despedirse, Jorge Javier Vázquez le ha lanzado una pregunta a Maica Benedicto: "Una cosita... ¿va a venir tu hermano a defenderte?", le ha preguntado el presentador. Hay que recordar que Antonio, hermano de la modelo, protagonizó más de un momento lleno de feeling y conexión con el presentador durante 'Gran Hermano 19', por lo que Jorge Javier no ha querido desaprovechar la oportunidad lanzarle esa pregunta.

"Qué quieres, ¿ponerle la camisa ya?", ha subrayado Maica Benedicto, recordándole uno de esos momentos en plató entre el presentador y su hermano. "Uy, Jorge..." , ha añadido esta. Jorge Javier, por último, ha subrayado un directo y claro: "Si viene, ¡dura mucho en el concurso!".