El niño, ingresado en un hospital de Nápoles se encuentra en estado crítico tras recibir un corazón dañado

La fuerza de la madre del niño italiano al que trasplantaron un corazón quemado: "Mientras respire no lo abandono"

Para Domenico, el niño italiano al que le trasplantaron un corazón quemado "no hay esperanzas". "Al retirarle la sedación no ha despertado". Así lo ha dicho el abogado que representa a la familia en un programa de televisión privada. El pequeño, a partir de este viernes, solo recibirá medicamentos para aliviar el dolor, "no para curar".

El abogado Francesco Petruzzi, representante de los padres de Domenico, ha actualizado la situación crítica del pequeño, que tiene en vilo a miles de personas en Italia y el mundo, después de recibir el trasplante de un corazón dañado en un hospital de Nápoles.

"No es eutanasia", ha aclarado el abogado, "sino un procedimiento que sirve para evitar un tratamiento agresivo, porque lamentablemente no hay esperanza". La Planificación de Cuidados paliativo es una herramienta prevista por el 'Reglamento sobre Consentimiento Informado y Voluntades Anticipadas, que permite a una persona, en colaboración con su médico, definir los tratamientos que desea recibir o rechazar si, en el futuro, se encuentra en un estado de incapacidad para la autodeterminación. En este caso que es un menor la decisión recae en sus padres.

"Toda la terapia clínica se centrará en el alivio del sufrimiento, pasando de la curación", ha resumido el abogado. "Después de evaluar un pronóstico indudablemente desesperado, esta era la única opción disponible".

Patrizia, la madre del niño, que estaba junto al abogado reiteró una vez más su deseo de estar cerca de su hijo hasta el final: "No lo abandonaré", ha vuelto a repetir en el plató televisivo.

La investigación sobre el procedimiento de trasplante y la posible negligencia médica

La Fiscalía de Bolzano, de dónde procedía el corazón trasplantado al niño de dos años, ha enviado de toda la documentación sobre el proceso para que se investigue en Nápoles las posibles negligencias médicas que llevaron al fatal error el pasado 23 de diciembre.

Estas podrían ser las primeras para el personal sanitario de Bolzano que participó en el trasplante. Pero, sobre todo, será necesario aclarar que el corazón que se iba a trasplantar llegó en una caja inadecuada y se enfrió con hielo seco.