20 FEB 2026 - 02:07h.

Durante el programa de esta noche en 'GH DÚO' vivíamos una nueva y emocionante expulsión previa al comienzo de la recta final del concurso. En esta ocasión, eran Anita Williams y Cristina Piaget, las dos concursantes que se enfrentaban al veredicto de la audiencia, tras la salvación de sus compañeros: Sandra, Carlos y Gloria. Un duelo muy ajustado en el que... ¡Cristina terminaba siendo la expulsada!

En la sala de expulsión, Anita y Cristina se sentaban para conocer quién de ellas dos era la nueva expulsada de 'GH DÚO'. Un duelo mortal entre dos grandes concursantes que, pese a sus diferencias durante el concurso, ambas aseguraban sentirse muy unidas porque las dos son madres. Ya con el sobre en la mano, Jorge Javier conectaba con ellas y comunicaba el nombre de la expulsada:

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Cristina!". Una decisión de los espectadores que pillaba por sorpresa tanto a los defensores y exconcursantes en plató como a ambas concursantes, que se quedaban boquiabiertas. "Lo siento, te lo juro de corazón", consolaba Anita a Cristina mientras la abrazaba.

Las palabras de Jorge Javier a Cristina Piaget tras su expulsión

En ese momento, Jorge Javier se dirigía a Cristina Piaget con unas contundentes palabras de agradecimiento: "Me parece injustísima tu eliminación de 'GH DÚO'. Eres el personaje revelación, sin lugar a dudas, de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Hemos pasado gracias a ti por todos los arcos emocionales", comenzaba diciendo.

Además, el presentador lanzaba un mensaje, en contra de aquellos que en un principio se quejaron de la participación de Cristina por no ser "lo suficiente conocida: "Quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar en 'GH DÚO'. Cuando se publicó que ibas a ser una concursante tuve que leer muchos comentarios de "esta quién es". A ver si todos empezamos a tener memoria porque Cristina Piaget es un personaje de ayer".

"Me gusta muchísimo que gente de nuestra edad entre en programas de televisión y conquiste a la audiencia. Porque tenemos una historia detrás, hemos vivido, hemos podido compartir. Por favor, empecemos a valorar a la gente que tiene un pasado, que el pasado es fundamental para atraer a la audiencia. No podemos vivir únicamente del presente, también necesitamos a gente que haya vivido", sentenciaba Jorge Javier.

