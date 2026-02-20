Patricia Fernández 20 FEB 2026 - 02:44h.

Los concursantes elegían un libro que contenía y determinaba cómo iban a poder nominar

¡Cristina Piaget es expulsada de 'GH DÚO'! Las rotundas palabras de Jorge Javier a la modelo tras su expulsión: "Eres el personaje revelación"

La recta final de 'GH DÚO' ha comenzado y con la expulsión de Cristina Piaget, llegaban unas nominaciones "muy especiales" marcadas por el azar.

"Hay muchos libros en esas estanterías, pero solo seis son muy especiales, son pequeñas cajas que ocultan en su interior las nominaciones. Cada uno debe elegir un libro especial y no enseñar a nadie su interior hasta que yo os lo diga", explicaba Jorge Javier Vázquez a los concursantes, los que iban a elegir su libro sin saber lo que contenía en su interior. Y así comenzaban las nominaciones:

Así han sido las nominaciones de esta semana

Gloria (su libro determinaba que nominaba con seis puntos a una persona): nomino a Carlos porque a estas alturas del concurso es con la persona con la que menos afinidad tengo. Lo que él calificaba como "lógico" según había transcurrido el concurso.

Manuel (nominas de forma directa a un compañero): directamente nomino a Carlos, no puedo nominar a otro. Es la persona con la que peor me llevo de aquí, no nos entendemos, hemos llegado a un punto en el que no nos vamos a arreglar en la última semana de concurso, entre todos mis compañeros no puedo nominar a otra persona que no sea él.

Lo que provocaba que Carlos Lozano estuviera nominado de manera directa y ya no pudiera ser nominado por el resto de los concursantes.

Juanpi (nominas con 1, 2 y 3 puntos): un punto para Manuel porque es de las personas que más quiero de aquí. Dos puntos para Anita por lo mismo, no tengo más opciones, me da pena nominar a mi gente pero, ¿qué hago?. Y tres puntos para Gloria.

Anita (nomina con 1, 2 y 3 puntos): Un punto para Gloria porque ya tiene 3 y ha estado nominada esta semana. Dos puntos para Juanpi porque tenemos que nominar a alguien y tres para Manuel, pero no tengo nada personal contra ninguno.

Carlos (solo tienes un punto para nominar): un punto para Gloria que es la que más puntos tiene.

La decisión de Sandra que decide la lista definitiva de nominados

Sandra (no nominas, tienes el poder de salvar tras conocer la lista de nominados): La concursante abría el libro durante las nominaciones enseñando el contenido a la cámara, como habían hecho el resto de sus compañeros, y sin saber su contenido hasta que el presentador se lo dijera. En este caso, Jorge Javier le alertaba de algo: "Cierra el libro, por favor, y vuelve a tu sitio, luego hablaré contigo".

Con las nominaciones ya terminadas, el presentador llamaba a Sandra al confesionario, donde iba a hablar con ella, a la que explicaba que tenía el poder de salvar a uno de los nominados. Entre Carlos, Gloria y Manuel la concursante decidía "salvar a Gloria" y Jorge Javier le recordaba que "no podía decir nada de esto" a sus compañeros. Lo que provocaba que Juanpi y Anita, con dos puntos cada uno, subieran a la lista.

Por tanto, la lista definitiva de nominados esta semana es Carlos Lozano, Manuel, Anita y Juanpi. ¡Ya puedes votar a quién quieres expulsar en la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!