El empleado que vendió a Jill Biden unas alpargatas: "Vino con todo el séquito a la puerta de la tienda"

"Nunca nos imaginamos que íbamos a tener a la primera dama de Estados Unidos. Fue muy bonito, ver todo el séquito que venía con ella, guardaespaldas y coches, creía que eran cosas que iba a ver en las películas y lo he visto en mi puesto de trabajo", dice el dependiente, todavía sin dar crédito con lo ocurrido. Luego, apunta: "Estábamos escuchando todo lo que se iba a montar en Madrid, pero no me imaginaba que fuese a ser en la puerta de la tienda".