Patricia Pardo, entre lágrimas al despedirse de Ana Terradillos: "El reto era muy duro"

Las presentadoras de 'El programa de Ana Rosa' han dejado una emotiva imagen durante el directo. Patricia Pardo no puede evitar emocionarse al despedirse de Ana Terradillos, las vacaciones y el esperado regreso de Ana Rosa hacen que la gallega rompa a llorar al compartir plató por última vez con su compañera.

Tras la mesa de debate político, Ana Terradillos da paso a su compañera para adelantar todos los titulares importantes de la sección de actualidad. Sin embargo, la presentadora no se esperaba las palabras de Patricia Pardo: "Escúchame, Terradillos, tú y yo, con suerte, ya no coincidimos...".

La presentadora se acerca hasta Ana Terradillos y declara: "Esto es una sorpresa porque me quiero despedir en condiciones". La compañera explica el motivo de esta emotivo adiós: "Me voy de vacaciones tres días y luego Patricia se coge una quincena". La periodista gallega añade: "Con suerte, esperamos que vuelva Ana, y ya no coincidimos".