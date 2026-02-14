Bea Retamal desvela sus planes de maternidad con su nuevo novio

Natalia Sette 14 FEB 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla abiertamente sobre sus planes de formar una familia con su nuevo novio

Adara Molinero y Bea Retamal: del origen de su enemistad hasta su última polémica

Bea Retamal sigue viviendo uno de los momentos más dulces de su vida personal y, poco a poco, va abriéndose con sus seguidores sobre los planes de futuro que tiene junto a Pablo Miranda, su nuevo novio. Tras superar unos inicios algo turbulentos , la ganadora de ‘Gran Hermano 17’ desvela sus planes de maternidad .

Ha sido a través de sus redes sociales donde la influencer ha querido compartir un ‘preguntas y respuestas’ sobre su relación con su chico . Tras tocar varios temas, se han centrado en hablar de sus planes de formar una familia. Pablo se muestra completamente sincero respecto a sus deseos de ser padre. “Por supuesto que quiero niños, siempre he querido ser padre”, ha comenzado diciendo.

Bea, fiel a su sentido del humor, no ha tardado en bromear sobre el tema. “¿Sabéis lo guapo que van a salir mis hijos con este tremendo monumento?”, ha dicho entre risas. Más allá de las bromas, la influencer se ha puesto seria para compartir con sus seguidores lo que piensa sobre ser mamá.

La expareja de Rodri Fuertes asegura que no vive obsesionada con la idea de ser madre, pero tampoco le cierra la puerta. “No lo busco pero si llega tampoco lo voy a evitar”, ha explicado con naturalidad. No es la primera vez que habla de ser madre, desde hace muchos años lo ha tenido claro: quiere formar su propia familia.

“Yo siempre he querido una familia”, confirma él. Según Bea, Pablo viene de una familia muy unida y fuerte y ella está dispuesta a formar la suya propia junto a él, siguiendo el ejemplo de sus padres. “Sus padres son un súper gran ejemplo de familia, quiero conseguir eso”, ha dicho la creadora de contenido.

Eso sí, hay un punto en el que todavía no se ponen del todo de acuerdo y es en el número de hijos. Bea lo tiene claro desde hace tiempo. “Yo he avisado que quiero tres, él me dice que con dos bien pero tres es perfecto”, ha contado divertida. A lo que él añadía entre risas: “Pero es que tres son muchos”.

Por ahora, la pareja prefiere disfrutar del presente, con la ilusión intacta. A pesar del inicio, Bea está más que segura que su futuro es con él y no puede evitar compartir con todo el mundo lo enamorada que está.