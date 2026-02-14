El original regalo de Kiko Rivera a Lola García en su primer San Valentín (con beso ante los fans incluido)

Kiko Rivera y Lola García han pasado su primer San Valentín juntos y han compartido con sus fans el regalo que el DJ le ha hecho a la bailarina

Este 14 de febrero es el primer San Valentín que Kiko Rivera y su chica, la bailarina Lola García, pasan juntos. Para celebrarlo, el DJ y Lola han participado en un directo de Kiko en el que han respondido a las preguntas de los seguidores.

Los fans de Kiko querían saber si el cantante era capaz de encontrar una palabra con la que definir a su chica, una mujer de la que ha confesado sentirse muy enamorado. Kiko, después de varios minutos pensando, ha encontrado la palabra perfecta: "¡Cerveza!".

El emotivo regalo de Kiko para su chica: "Se llama Lola"

Pero bromas a parte, el DJ ha aprovechado que se acercaba esta fecha tan romántica para componer una canción con la que sorprender a Lola García que ha encantado a la bailarina. Parte de la letra reza así: "Y entre risas de noche yo ya pensaba en ti, y antes de ver tu cara, ya me sentí feliz".

Kiko Rivera hablaba así orgulloso de su creación: "Hay canciones que se hacen con la cabeza… y otras que salen directamente del alma. La próxima es de esas. Se llama Lola. Cuenta la historia de cómo nos conocimos, de lo que empezó sin buscarse y terminó siendo todo. Una canción nacida desde dentro y dedicada a mi pareja, a lo real, a lo que se siente de verdad".