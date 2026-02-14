Antía Troncoso 14 FEB 2026 - 20:54h.

Los gestos románticos, regalos, sorpresas y dedicatorias con la que los rostros de Telecinco han celebrado San Valentín

Steisy y Pablo Pisa aparecen públicamente por primera vez tras su reconciliación: "Este año nos pasó de todo"

¡Cupido toma las redes sociales en San Valentín! En el día más romántico del año, las parejas de famosos e influencers de Telecinco presumen de sus relaciones, compartiendo con sus seguidores varias imágenes y vídeos con bonitas declaraciones públicas en las que gritan su amor a los cuatro vientos. ¿Cómo han celebrado esta fecha tan especial? ¡Te lo contamos!

Suso Álvarez y Marieta Díaz: su último San Valentín antes de dar el 'Sí, quiero'

En menos de cinco meses Suso Álvarez y Marieta Díaz pasarán por el altar para celebrar su enlace matrimonial. Será el 3 de julio de este mismo año cuando la pareja, cuya relación surgió en los platós de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde ambos eran colaboradores. Ambos estan muy emocionados por su boda, sobre la que comparten todos los preparativos.

Mientras, en una fecha tan especial como San Valentín, la pareja celebra su amor con uno de los planes favoritos de Marieta: "¿Formas de enamorarme? Traerme a comer sushi", ponía la influencer en una historia de Instagram. Además, también en sus redes, presumía del bonito y gran ramo de flores que le ha regalado Suso: "Amando cada día", añadía a la publicación.

Claudia Martínez y Mario González, muy enamorados, recuerdan los inicios de su romance

También han celebrado esta fecha tan romántica, Claudia Martínez y Mario González, una de las parejas favoritas de Telecinco. Los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones 5' han tenido un año complicado, después de que en septiembre confirmasen su ruptura. Sin embargo, el mor entre ellos fue más fuerte y en diciembre confirmaban su reconciliación.

Desde entonces la pareja parece estar en su mejor momento y es que ambos han tomado la importantísima decisión de mudarse juntos. Hoy, 14 de febrero, Claudia Martínez compartía un romántico vídeo en el que mostraba lo feliz y plena que se siente en su relación con Mario González: "No solo hoy mi amor. Todos los días de mi vida", ponía en el post. Además, publicaba una de sus primeras fotos juntos.

María 'La jerezana' a José María Almoguera en San Valentín: "Gracias por tu paciencia"

En la pasada edición de 'GH DÚO', José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, encontró el amor con María 'La jerezana'. Tras compartir un par de besos en la casa de Guadalix, ambos comenzaron una relación fuera del programa que continua firme a día de hoy. María se ha integrado perfectamente en el clan Campos, incluso, la hermana de Terelu Campos ha llegado a confesar que le cae mejor ella que su exyerna, Paola Olmedo

Con motivo de San Valentín, María 'La jerezana' mostraba en sus redes sociales el ramo de rosas rojas que le había regalado José María Almoguera: "Mi amor, te quiero", ponía la influencer en una foto en la que se mostraba de lo más sonriente sosteniendo el ramo. Además, María publicaba un vídeo de lo más especial en el que le dedicaba unas bonitas palabras a su novio:

"Mi compañero, mi hogar y mi persona favorita en este mundo, gracias por tu ternura, tu paciencia, tu manera única de cuidarme y hacerme sentir especial incluso en los días más simples. Te quiero", escribía María.

La romántica sorpresa de Pablo Miranda a Bea Retamal

Bea Retamal ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. Pese a que la influencer aseguraba que en este momento de su vida no estaba buscando una relación, Pablo Miranda ha conseguido conquistar su corazón y romper todos sus barreras. Sobre su incipiente relación, ambos hablaban en las redes sociales de Bea dónde contaban cómo se conocieron y el punto de inflexión que tuvieron en sus inicios: él estaba quedando con otra chica.

En su primer San Valentín juntos Pablo Miranda ha decidido darle una gran sorpresa a Bea Retamal. Un momento muy especial sobre el que han mostrado la reacción de la influencer a través de sus redes sociales: "Cuidar de vuestras princesas", ponía el novio de Bea.

El original regalo de Kiko Rivera a su novia Lola García

Tras más de 11 años juntos, Kiko Rivera e Irene Rosales tomaron la decisión de separarse. Una ruptura sobre la que el hijo de Isabel Pantoja compartía todos los detalles en su entrevista más personal en '¡De viernes!'. Desde entonces, la pareja ha vuelto a rehacer su vida. Irene Rosales comenzó una relación con el empresario Guillermo Famín, con el que fue pillada en unas románticas fotos.

Por su parte, hace un par de meses Kiko Rivera confirmaba en diciembre su noviazgo con la bailarina, Lola García. El hijo de la cantaora está muy ilusionado con esta chica, con la que hoy ha celebrado su primer San Valentín. El DJ ha hecho un regalo de lo más original a su pareja que han mostrado a sus seguidores en un directo que han hecho juntos.

Violeta Mangriñán y Fabio Collorichio, más de seis años de amor

Tras muchos rumores de posible ruptura y un año complicado, Violeta Mangriñán y Fabio Collorichio celebran su sexto San Valentín juntos. Lo cierto es que por motivos laborales, la pareja estuvo un largo tiempo separada geográficamente, puesto que Fabio se trasladó a Argentina durante tres meses para ayudar a su padre con su negocio.

Pese a todas las críticas sobre su relación, la pareja continua sumando años de amor, junto a sus dos hijas Gala y Gia. En esta fecha tan romántica, Violeta compartía un reel de fotos juntos a Fabio, al que se refería como "my forever San Valentín". Por su parte, el influencer compartía una imagen con un bonito texto: "Feliz día a todos los locos y locas que aman con todo sin miedo a nada".

Tania Medina organiza una increíble fiesta de cumpleaños a Alejandro Nieto en San Valentín

¡Tania Medina y Alejandro Nieto tienen una doble celebración en este San Valentín! La pareja que participó en 'La isla de las tentaciones 4', donde consiguieron que su amor venciese ante la tentación, continúan juntos y muy enamorados. Este 14 de febrero la pareja no solo celebraba el día de los enamorados, ya que esta fecha es también el día de cumpleaños de Alejandro.

Por este motivo, Tania Medina ha sorprendido a su novio con una increíble fiesta de cumpleaños que contaba con una preciosa decoración con fotos de Alejandro cuando era pequeño: "No se amar de otra manera", ponía la influencer en la publicación donde mostraba la celebración que ha organizado a su pareja.