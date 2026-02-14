Las familias afectadas se encuentran alarmados porque ven un malestar importante en sus hijos

Las quemaduras que sufre un niño de nueve años tras realizar un reto viral de redes: un juguete le explotó en la cara y manos

Compartir







Varios menores han ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga con intoxicaciones graves relacionadas con el 'reto del Paracetamol'. Según informa 'Málaga Hoy', los casos han generado preocupación entre los facultativos porque son "un peligro para la vida".

La coordinadora de Urgencias de Pediatría del centro, Silvia Oliva, asegura que han sido atendidos niños de entre 11 y 14 años con síntomas compatibles con ingestas masivas de estos analgésicos. Entre ellos se encuentran dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y un deterioro general que no mejora con las medidas habituales. Pero no ha habido ninguna muerte vinculada a este desafío.

PUEDE INTERESARTE Tomar paracetamol en el embarazo no eleva el riesgo de autismo o TDAH, según la mayor revisión científica hasta la fecha

¿En qué consiste el reto?

Las familias afectadas se encuentran alarmados porque ven "un malestar importante" en sus hijos y "cambios en el comportamiento". La mayoría de los niños no quieren hablar sobre el reto que consiste en consumir la máxima cantidad posible de este analgésico, al menos 10 gramos, equivalentes a 10 comprimidos de 1 gramo, de fácil acceso en cualquier hogar.

Después, tienen que compartir en redes sociales el tiempo que han pasado hospitalizados o que han sufrido mayores complicaciones. "En los casos más graves, incluso puede ser necesario un trasplante hepático", advierte la pediatra.

PUEDE INTERESARTE El paracetamol podría no ser tan seguro como se cree en personas mayores, según un estudio

En declaraciones a 'Cadena Ser', Oliva pide máxima vigilancia en las casas para que los menores no tengan acceso a estos fármacos y el uso supervisado de las redes sociales. “Algunos no tienen aún el pensamiento crítico suficiente para dimensionar el riesgo. Lo viven como un juego, sin intención real de hacerse daño”, explica. Así, la facultativa aboga por la prevención y la comunicación con los menores para que no participen en este tipo de desafíos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hablamos de intoxicaciones que ponen en peligro la vida", advierte la experta

La mayoría de los menores ingresados son menores de 14 años. “Para un niño de 13 esto puede ser impensable, y para otro puede parecer divertido. Ese es el peligro de estos retos”, aclara. Desde el hospital, lo más importante es estabilizar al paciente: "No es momento de indagar en por qué se ha tomado la pastilla. Nuestra labor es atender la urgencia vital. Son casos muy graves".

El problema de estos desafíos son las lesiones que pueden dejar en los menores: "Hablamos de intoxicaciones que ponen en peligro la vida. Pueden llegar a ser mortales. En otros países ya se han descrito fallecimientos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La dosis máxima recomendada es de cuatro gramos al día

Hace aproximadamente un año, otros pediatras alertaban a través de plataformas como TikTok de este “reto ridículo” que conlleva consecuencias graves. La dosis máxima recomendada es de cuatro gramos al día, repartidos cada ocho horas. Superar esa cantidad, y más aún hacerlo como parte de un reto, puede provocar desde efectos leves hasta insuficiencia hepática, necesidad de un trasplante o incluso la muerte.

“Como médico me indigna. Vemos a mucha gente luchar por su vida y, mientras tanto, otros la ponen en riesgo por cosas absurdas”, concluye la pediatra sobre este reto que pueda afectar a la salud de los menores.