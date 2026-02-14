GH DÚO 14 FEB 2026 - 10:05h.

Carlos Lozano y Cristina Piaget se unen de nuevo... ¿y algo más?

Una reconciliación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget que podría ser la última

La noche previa a San Valentín parece haber hecho que Carlos Lozano y Cristina Piaget acerquen posturas en la casa de 'GH DÚO'. De sobra son conocidos sus tremendos altibajos y les hemos visto tanto discutir entre ellos como unirse de manera muerte ante el adversario. En su momento, hablaron de hacer un viaje juntos con la intención de dejarse llevar, pero todo quedó en el olvido por su continuos enfrentamientos. Ahora parece que se vuelven a unir.

Carlos Lozano y Cristina Piaget, más unidos que nunca en 'GH DÚO'

Ya en la cama, después de haber disfrutado de la noche (como hemos podido ver a través del minuto a minuto), Carlos y Cristina hablan de la playlist que les ha puesto el Súper para la fiesta de San Valentín. Cuando Carlos hace alguna broma, Cristina se parte de la risa y se acerca a su compañero, le toca e incluso se coloca encima de él. Es más, en un momento dado, Cristina le acaricia la cabeza a Carlos y este se queja acariciar mientras se mantiene con los ojos cerrados, disfrutando del cariño.

Como comparten cama, Carlos le pregunta a Cristina si se mueve mucho por las noches y si le gusta hacer la cucharita. Ella, por su parte, lleva a cabo una interesante reflexión al respecto: "La grandeza del ser humano es dejar abierta la puerta para que una persona en un lado inesperadamente bondadoso y de corazón que, a lo mejor, pensarías que no tiene. Cuando te sucede eso es precioso. Eso es lo que te hace confiar en las personas, volver a enamorarte".

¿Está Cristina hablando de Carlos? Lo cierto es que él le pregunta si le hubiera dado pena que se hubiese marchado (estuvo en la sala de expulsión junto a Raquel Salazar) y ella le responde: "Me entró un cague... me entró un pavo que me dije 'si Carlos se va de aquí qué va a ser de mí". Carlos le dice que no se hubiera quedado "en tierra de nadie", si no que entablaría relaciones con el resto de sus compañeros, aunque ella no piensa lo mismo.

