Isa Pantoja se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' tras la entrevista de Omar Sánchez y explica cuál será la visita que Anabel Pantoja podría recibir en la isla de 'Supervivientes'. Además, la prima confirma que la madre de la concursante no puede viajar a Honduras.

En cuanto a la relación de amor entre los supervivientes y la relación con la madre del concursantes, Isa Pantoja declara: "Sí me creo la relación, cuando Anabel salga verá lo que pasó con Arelys, le va a molestar , pero no creo que se vaya a romper la relación con Yulen, creo que lo arreglarán".

El futuro de Yulen en la isla depende de los espectadores y la prima de la concursante añade: "Quiero que se quede por Anabel, pero si el expulsado es él esta noche, creo que Anabel lo pasará mal los primeros días, remontará y no querrá irse... aunque lo pase mal al principio". Además, sobre la confirmación del noviazgo entre los supervivientes, la colaboradora dice: "No sé cómo han podido llegar hasta ese punto porque allí no tienes ganas de hacer nada, supongo que fuera tendrán sus...".